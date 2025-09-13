テーブルなども放置されたままになっていた改装前の休憩所（写真：ナイン提供）【写真】改装後のサウナ。薪ストーブサウナのパチパチと燃える音、ゆらぐ炎が五感を刺激する。戦後すぐに開設された管理釣り場の近くで、渓流釣りを楽しむ人のために作られ、10年ほど空き家になっていた休憩所が宿泊施設として再生された。川沿いの竹林の中にある急な階段を降りた先、というわかりにくい場所にありながら、8月、9月は予約でいっぱいと