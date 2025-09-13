◇U18W杯スーパーラウンド日本6―5パナマ（2025年9月12日沖縄セルラー）先発した日本代表の右腕・森下が、7回2/3を1安打3失点（自責1）で11三振を奪う快投を見せた。初回先頭に三塁打を許し、2番の一ゴロの間に先制を許したが、その後は安打を許さなかった。3日の登板間隔を要する90球を投じたため今大会はこれがラスト登板。「全勝で世界一になりたいので、明日以降投げる投手に無失点を期待しています」と仲間に託し