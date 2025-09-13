ストリートダンス世界大会8年連続優勝のDAPUMPのKENZO（40）が12日、都内でソロダンス公演を行った。安室奈美恵さん（47）や郷ひろみ（69）、backnumber、モーニング娘。ら多くのアーティストの振り付け、演出も手がけてきた世界的ダンサーは1時間以上もダンスを披露した。通し稽古にも倖田來未（42）や武井壮（52）、m.c.A・T、ストリートダンス界の大物らも駆けつけ異例の満席。グループの同僚で演出のTOMO（44）にね