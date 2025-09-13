◇NHK連続テレビ小説「あんぱん」で、漫画家やなせたかしさんをモデルにした柳井嵩を熱演NHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜前8・00）で、漫画家やなせたかしさんをモデルにした柳井嵩を演じている北村匠海（27）が本紙などの取材に応じた。12日の放送までに国民的作品「アンパンマン」誕生の経緯が描かれ感無量の表情を浮かべた。やなせさんは童謡「手のひらを太陽に」など作詞家としても知られている。北村自身もバ