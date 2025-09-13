飼い主が犬や猫に与えるペットフード。ペットが家族の一員として扱われるようになったことを受けて、変化を続けている。長寿化したペットに合わせた健康志向のプレミアムフードも登場するなど、人間の食事に近づいているようだ。「ねこまんま」主流当初は普及せずペットフードの歴史は欧米で始まった。米国人男性が１９世紀後半に販売した、犬用ビスケットが現在のドッグフードの原型とされる。一方、日本では同じ時期、残