◇カーリング日本代表決定戦第2日（2025年9月12日北海道・稚内市みどりスポーツパーク）26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けた代表を決める大会の1次リーグが行われ、三つ巴の女子は、初日に2連敗を喫した25年日本選手権覇者のフォルティウスが崖っ縁から2連勝を飾った。3チームが2勝2敗で並び、ドローショットチャレンジによりSC軽井沢クラブが1位で決勝進出。2位フォルティウスは3位ロコ・ソラーレと、きょう13日に決勝