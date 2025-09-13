米国で政治的に影響力のある人物が、またも凶弾に倒れた。いかなる主張があろうとも、暴力は正当化されない。民主主義を脅かす凶行の連鎖を止めねばならない。米西部ユタ州の大学で、トランプ大統領に近い保守活動家のチャーリー・カーク氏が講演中に銃撃され、死亡した。カーク氏は３１歳で、トランプ支持層の中でも若い世代に絶大な影響力があった。昨年の大統領選でトランプ氏の再選に貢献した「立役者」として、今月７日