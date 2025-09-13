交通事故で犠牲になった妊婦から生まれた子供は、深刻な障害を負っていた。子供は事故の被害者にはならないのか。加害者の刑事責任を問うよう求める遺族の訴えは重い。愛知県一宮市の市道で５月、妊娠９か月の研谷（とぎたに）沙也香さんが、散歩中に後ろから来た乗用車にはねられ、死亡する事故があった。直後に帝王切開で生まれた女児は、脳に重いダメージを負い、今も意識不明の状態が続いている。検察は、研谷さんに対す