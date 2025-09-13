広島出身で同学年の奥田民生（６０）と吉川晃司（６０）によるユニット「ＯｏｏｃｈｉｅＫｏｏｃｈｉｅ」が１２日、東京・日本武道館で、全国ツアーの東京公演最終日を迎えた。２人はユニットのデビューとともに発表された「ＧＯＬＤ」、全編広島弁の「ショーラー」といったアルバム収録曲はもちろん、ユニコーン名義の「ＭａｙｂｅＢｌｕｅ」、それぞれのソロ曲「さすらい」や「ＬＡＶＩＥＥＮＲＯＳＥ」などを含め