プロ野球のファームは12日、イースタン・リーグの2試合が行われた。ロッテ―オイシックス戦（ロッテ浦和）は6回表無死で降雨コールドゲームとなりオイシックスが6―2で勝利。先発・能登が5回8安打2失点でリーグ単独トップの11勝目（3敗）を挙げた。中沢が初回に2号満塁本塁打、大川が2安打1打点。ロッテ先発の育成選手・茨木は1回5安打6失点で2敗目。石川慎が5回に2号ソロ、角中が2安打をマークした。楽天は日本ハム戦（鎌ケ