大阪・関西万博のシンボル・大屋根リング（１周２キロ）の保存を巡り、大阪市がリングの北東２００メートルと周辺エリアを都市公園として整備する方向で調整していることが、複数の市幹部への取材でわかった。大阪府と市は跡地の開発事業者による保存を目指していたが、事業者に負担がかかり公募が不調に終わることを懸念し、行政主導での保存にかじを切る。国や日本国際博覧会協会、経済界などと１６日に開く検討会で確認する