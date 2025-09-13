歌手で俳優の福山雅治（５６）が１２日、都内で主演映画「ブラック・ショーマン」の初日舞台あいさつを共演の有村架純（３２）、生瀬勝久（６４）らと行った。福山は劇中で披露するマジックについて「キャリア史上最も多くＮＧが出た。２０回ぐらいやりましたね」と述懐。対峙（たいじ）した生瀬に対して「すみません」という思いを持ち続けたが、その生瀬から「回を重ねるごとに僕のセリフも滑らかになりますから、何回もやり