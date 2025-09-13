茅ケ崎市役所（資料写真）３月に神奈川県から「津波災害警戒区域」に指定された茅ケ崎市は８月２７日、津波のリスクをまとめたハザードマップを１３年ぶりに改訂した。最大級の津波が建物にぶつかったときの「基準水位」などを踏まえ、東日本大震災後の２０１２年に公表したマップを刷新。１４万部作成し、今月中旬から市内全戸に配布する。マップは県が１５年春に見直した津波浸水想定図などを基に作成。裏面にはマップの使い