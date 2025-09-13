歌手香坂みゆき（62）が12日、東京・南青山MANDALAでアコースティックライブ「CANTOS」を行い、計16曲を熱唱した。黒のワンピースで登場した香坂は1曲目、南沙織のカバー曲「春の予感」で会場を盛り上げ「すごい楽しかった。大阪だけで終わるのはもったいなくて、楽しみにしていた。やっぱり気持ちいい」と熱く語った。今年4月に発売されたアナログアルバムのカバー楽曲集「BEST OF CANTOS」と自身の代表曲を中心にライブを構成。7