あくまで?通常運転?だ。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦２日目（１２日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）、女子１次リーグが行われ、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）は、ＳＣ軽井沢クラブに４―５、フォルティウスに６―７で敗戦。通算成績２勝２敗となり、１３日のタイブレークでフォルティウスと対戦する。ＬＳは７月に同会場でタイブレークも含めた最大８試合を