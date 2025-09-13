ＣＳを辞退しろと言われてなるものか！セ３位のＤｅＮＡが１２日のヤクルト戦（神宮）に１６安打の猛攻で１０―２で大勝。借金を２に減らし、２位・巨人に１ゲーム差に迫った。序盤からがっちり主導権を握った。初回二死から筒香の四球、ビシエドの右前打、佐野の左前打で満塁にすると、松尾の右前タイムリーで首尾よく２点を先制した。３回にも佐野の右中間適時二塁打と、林の中犠飛で２点。６回に筒香の併殺打の間にまた