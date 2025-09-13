９日に営まれた歌手・橋幸夫さん（享年８２）の通夜に参列したＥＸＩＬＥ・ＡＴＳＵＳＨＩそっくりのモノマネ芸人の振る舞いが物議を醸している。批判の的となっているのは、モノマネ芸人のＲＹＯだ。橋さんの通夜にサングラスをかけたまま参列。本人だと勘違いした報道陣の取材に応じ、「（橋さんとは）あいさつ程度で親交はない」と明かした。ＳＮＳに葬儀場を颯爽と歩く動画などを投稿して炎上した。１１日にＸで「私自身軽