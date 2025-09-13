日本テレビがレギュラーシーズン今季最後の伝統の一戦となる１３日の巨人―阪神戦（東京ドーム）を地上波生中継（後３・００〜同４・５５）する。解説は高橋由伸氏と赤星憲広氏。中継では、巨人のＣＳ進出＆大逆襲へのキーマンを高橋氏が「漢字１文字」を交えて提言し、阪神の史上最速優勝の理由を赤星氏が「漢字１文字」を交えて発表する。また、同戦では１０月８日にスタートする日テレ系ドラマ「ＥＳＣＡＰＥそれは誘拐