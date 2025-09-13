お笑いコンビ・サンドウィッチマンがニッポン放送の特別番組「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（１２月２４日・正午から２４時間生放送）のメインパーソナリティーを務めることが１２日、分かった。音の出る信号機を設置するキャンペーン（１１月〜来年１月）の中心となる放送で、今年は５１回目。伊達みきお（５１）は「いつか（同番組を）やりたいと思っていたので、とてもうれしい」と大喜び。富澤たけし（５１）は