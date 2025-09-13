巨人・田中将大投手（３６）が１２日、１軍に合流し、日米通算２００勝をかけて先発する１５日のＤｅＮＡ戦（横浜）で「アグレッシブ」に攻めることを誓った。ハマスタでの登板は自身１２年ぶりで、白星を手にすれば２４勝０敗の伝説を残した楽天時代の１３年５月１４日以来、４５０７日ぶり。Ｇ球場で調整した右腕は「常にマウンド上からアグレッシブに、相手に攻めていく姿勢を持って投げたい」と一戦必勝に向けたテーマを掲げ