オリックス・九里亜蓮投手（３４）が１２日、１３日のソフトバンク戦（京セラＤ）での必勝を誓った。チームとして３勝１２敗２分け、５連敗中の同カードに、九里自身は広島時代の１９年以来となる先発。「つながりがあるし、何かミスをすればそこにつけ込んでくるような打線。一人一人としっかり勝負するってところを大事に、チームに最終的に勝ちがつけば」と難敵撃破へ闘志を燃やした。前回登板だった５日の日本ハム戦（同）