阪神・畠世周投手（３１）が１２日、「恩返し登板」を熱望した。１３日の巨人戦（東京Ｄ）は今季最後の伝統の一戦。昨オフの現役ドラフトで巨人から加入した右腕は、いまだ古巣相手に登板がない。救援でのマウンドへ向け「元気に投げている姿を見せられたら」と力強く宣言した。リベンジに燃える存在がいる。同じ２０１６年ドラフトで入団した同学年の吉川だ。「紅白戦で打たれて、ほとんど全部覚えています。何とか抑えたい」