Ｊ２で１０位の北海道コンサドーレ札幌は、１３日午後２時から、大和ハウスプレミストドームで１２位のいわきと対戦する。１２日は同会場で、冒頭１５分のみ報道陣に公開し、最終調整を完了した。８月１１日の就任後、初采配となった同１６日ホーム・秋田戦こそ０―２の敗戦も、以降２試合連続勝利中の柴田慎吾監督（４０）は「他のチームの兼ね合いも出てくると思うが、我々は勝ち続けるしかない。ここが今週負けたからラッキ