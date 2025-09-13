高層建築物が立ち並ぶ都会を貫く、ローカル線然とした単線非電化の越中島支線。貨物列車や業務列車しか走らないが旅客化の構想がある（筆者撮影）【よくわかる路線図と写真】▶都内で唯一の非電化路線「越中島支線」はどこを通る？▶鉄道貨物全盛時代のさまざまな計画路線図や国鉄時代の貴重な「旅客駅」の図面▶そして現在の沿線と「LRT構想」のルートをたどる東京都葛飾区は区内を南北に縦断するJRの貨物線「新金