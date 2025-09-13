アメリカのトランプ大統領は治安対策として、南部テネシー州のメンフィスに州兵を派遣する意向を明らかにしました。アメリカトランプ大統領「（州兵は）メンフィスへ向かう。メンフィスは深刻な問題を抱えている」トランプ大統領は12日、FOXニュースの番組に出演し、治安対策として首都ワシントンに続いて、南部テネシー州のメンフィスに州兵を派遣する意向を明らかにし、「ワシントンでやったように問題を解決する」と強調しま