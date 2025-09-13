国連総会はイスラエルとパレスチナの2国家共存を目指す宣言を賛成多数で採択しました。議長「この議案は採択されました」国連総会は12日、イスラエルとパレスチナの2国家共存を支持する「ニューヨーク宣言」を採択しました。宣言は2国家共存による解決に向け「具体的で期限付きの不可逆的な措置を講じる」としていて、日本を含む142か国が賛成した一方、イスラエルやアメリカなど10か国が反対しました。イスラエルダノン国連大使