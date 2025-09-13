福井競輪場のG2「第41回共同通信社杯」は2日目を迎える。注目は10Rだ。地元の寺崎が中心。初日は単騎で立ち遅れたが、上がり10秒4の超速で2着まで届いた。仕上がりは上々。ここはラインもでき、車番もいい。得意のカマシ、捲りを決める。小森は追走までか。対抗は犬伏。初日はパワーが光った。寺崎と自力両立へ。山口は単騎はお手の物。先捲りに注目。＜1＞寺崎浩平仕掛けどころが悪かった。脚の感じは悪くなかった。自