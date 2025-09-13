陸上の世界選手権東京大会は13日、国立競技場で開幕する。初日から予選がスタートする男子100メートルには、桐生祥秀（29＝日本生命）、守祐陽（大東大4年）、サニブラウン・ハキーム（25＝東レ）の3人が出場する。初出場の守祐陽は、代表内定確実となった8月下旬、本紙の単独取材に応じた。守は今年5月、追い風参考ながら9秒97をたたき出して一躍注目を浴びるようになった。そして8月3日の富士北麓ワールドトライアルで自己ベ