◇WBO世界バンタム級タイトルマッチ王者 武居由樹(大橋)＜12回戦＞同級1位 クリスチャン・メディナ(メキシコ)（2025年9月14日名古屋・IGアリーナ）WBO世界バンタム級王者の武居は3度目の防衛戦へ「コンディションもいい。自分らしい試合を見せられると思う」と自信満々。那須川天心のスパー相手を務めた経験もある指名挑戦者メディナと初対面すると、がっちりと握手を交わした。所属ジムの大橋会長は「この試合をクリア