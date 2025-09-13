札幌・中央警察署は2025年9月12日、銃刀法違反の疑いで、岩見沢市に住む介護職の男（49）を現行犯逮捕しました。男は9月12日午前8時50分ごろ、札幌市中央区北3条東11丁目のJR苗穂駅で、刃体の長さが6センチを超えるカッターナイフ1本を携帯した疑いがもたれています。午前8時20分ごろ、駅員から「盗撮の被疑者を確保している」と110番通報があり、警察官が臨場しました。警察によりますと、男の所持品を確認したところ、カバ