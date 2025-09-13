準決5Rは小柳智徳が力強く逃げ切って3場所ぶりの決勝進出。マークした寺崎が「全く抜ける感じがなかった」と言うほどだった。小柳も「決勝に乗れて良かった。状態も悪くない」と上々の手応え。決勝は遠藤、志田、久田の強力125期トリオと激突。「相手は強いけど頑張る」。7月に続く地元Vを目指す。【4R】枝村と矢部が先行バトルなら藤田の捲りが怖い。＜5＞＜2＞、＜5＞＜4＞、＜5＞＜3＞流し。【11R】小柳が捲って地元