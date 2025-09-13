【ワシントン共同】トランプ米大統領は12日、FOXニュースで、ウクライナ侵攻を続けるロシアのプーチン大統領への我慢が「急速に限界に近づいている」と述べた。ロシアに「非常に強硬な姿勢で臨まなければならない」とも語った。