朝まったく起きられなくなった夫に、「怠けているだけ」と責めていた妻。しかしあるひと言をきっかけに、事態の深刻さに気づきます。静かに進行していた“心の異変”とはいったい何か──。今回は筆者の知人から聞いた、夫婦のエピソードをご紹介します。 起きられない夫 ある頃から、夫が朝まったく起きられなくなったときがありました。 以前は出勤前に5歳の娘とじゃれあう余裕もあったのですが、その当時は目覚まし