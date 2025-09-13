ドラマ「新選組血風録」で土方歳三を演じた俳優の栗塚旭（くりづか・あさひ）さんが、京都市内の自宅で死去していたことが12日、分かった。88歳。札幌市出身。関係者によると、栗塚さんはBSフジの時代劇「三屋清左衛門残日録」に出演予定だったが、撮影前になっても連絡が取れなかった。撮影日にも現場に現れなかったため警察に協力を依頼し、死亡が確認された。親しい知人は「最近お会いしたときは変わった様子はなかった」と突