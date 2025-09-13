CS争いまっただ中のセ・リーグ3位DeNAは、現在7連戦の4試合を消化。残り3試合は13日ヤクルト戦（神宮）がドラフト1位・竹田祐投手、14日巨人戦（横浜）が藤浪晋太郎投手、15日同戦（横浜）がアンソニー・ケイ投手が先発する予定。一方でシーズン最終盤の2軍も13日のイースタン・リーグ・巨人戦（ジャイアンツ・タウン）に森唯斗投手が先発予定で、ベテラン右腕は、1軍の竹田祐投手の「裏ローテ」で準備を進めていくことになる