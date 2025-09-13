奥田民生（60）と吉川晃司（60）の期間限定ユニット「OoochieKoochie（オーチーコーチー）」が11、12の両日、日本武道館で全国ツアーの最終公演を行った。奥田の「さすらい」や、吉川の「LAVIEENROSE」などを互いにカバーし、2日間で1万8000人を熱狂させた。同じ1965年生まれで、広島出身の2人。10代から互いを意識し、ともに80年代以降のロックシーンをけん引してきた。ライブでは広島弁でトークを繰り広げ、吉川が「