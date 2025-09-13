2・5次元アイドルグループ「すとぷり」のさとみが12日、ソロアルバム「S’s」（24日発売）と、横浜アリーナでのワンマンライブ（27、28日）について語った。活動歴9年で初めて本人の顔写真を使ったライブグッズを製作。ライブや握手会以外で、初めて素顔を公開した。「2・5次元」の概念を超える挑戦だ。素顔が大きく載ったうちわ、缶バッジ、全身写真を使ったアクリルスタンド。「今回のソロアルバムとライブは、長く活動を続