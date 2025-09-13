◇明治安田J1第29節町田1−1横浜FC（2025年9月12日Gスタ）明治安田J1リーグは3試合が行われ、町田はホームで横浜FCに先制を許したが、1―1のドローに持ち込み、連敗を阻止した。0―1の後半43分、途中出場のFWミッチェル・デューク（34）がヘディングで今季2得点目となる同点弾。黒田剛監督（55）が投入した途中出場組が奮闘し、勝ち点1を死守した。黒田監督の選手起用が的中した。0―1の後半43分、MF仙頭の右クロスが起