日本相撲協会は12日、大相撲秋場所（あす14日初日、両国国技館）の取組編成会議を開き、2日目までの幕内の取組などを決めた。昇進2場所目で横綱初優勝を目指す大の里（25＝二所ノ関部屋）は初日に入幕4場所目で新小結の安青錦、2日目に先場所で敗れた40歳のベテラン、玉鷲を迎え撃つ。大関昇進を狙う関脇・若隆景（30＝荒汐部屋）は初日に伯桜鵬、2日目は王鵬と対戦する。幕内・尊富士、十両・遠藤の2人が休場する。大の里は相