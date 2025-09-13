Mrs.GREENAPPLEが12日、都内で青森県・長野県合同グリーンアップル大使任命式に出席した。ボーカルの大森元貴（28）は「青りんごの良さを、ミセスの良さを、日本中に“グリーンアップル”を届けていきたい！」と意気込んだ。今年はデビュー10周年。バンド名に「いつまでも熟さずに青りんごのような気持ちで」との思いを込めただけに感激のコラボだ。「いろいろやったけど、まだまだワクワクできることがあった。結成した日