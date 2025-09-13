アメリカの国務省は12日、ルビオ国務長官が13日からイスラエルを訪問すると発表しました。イスラエル側とパレスチナ自治区ガザでの停戦交渉について協議するとしていますが、イスラエルによるハマス幹部を狙ったカタールでの攻撃についても話し合うものとみられます。また、ルビオ長官はイスラエルに続いてイギリスを訪れ、トランプ大統領の2度目の国賓訪問に同行するほか、クーパー外相と会談するとしています。