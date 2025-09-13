国連の専門機関が北朝鮮の人権状況について報告書を取りまとめ、「日本人を含む外国人の拉致問題は依然として未解決」で、北朝鮮側に情報を提供するよう勧告したと明らかにしました。国連人権高等弁務官事務所は12日、北朝鮮の人権状況について、脱北者300人以上から聞き取り調査を行い、2014年以降の北朝鮮国内の状況について報告書を取りまとめました。報告書では衛星画像から少なくとも4か所の政治犯収容所が運営されていて、処