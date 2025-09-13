ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）からの１０連戦で史上６人目の２年連続５０本塁打を狙う。地区優勝マジック「１３」のチームは、まずは敵地で同地区３位のジャイアンツと３試合。現役最多勝右腕バーランダーを打ち崩し、勝利につながる一撃を見舞う。史上６人目の大記録に向け、ラストスパートをかける。レギュラーシーズンは残り１６試合。昨季自己最多の５４発を放ち、２年連続本塁打王に輝いた