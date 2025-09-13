13日午前3時09分ごろ最大震度１の地震がありました。 震源は薩摩半島西方沖で地震の規模を示すマグニチュードは2.1と推定されています。 各地の震度は、 震度１が日置市、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・