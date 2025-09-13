NY株式12日（NY時間14:05）（日本時間03:05） ダウ平均45920.16（-187.84-0.41%） ナスダック22145.93（+102.86+0.47%） CME日経平均先物44585（大証終比：+105+0.24%） 欧州株式12日終値 英FT100 9283.29（-14.29-0.15%） 独DAX 23698.15（-5.50-0.02%） 仏CAC40 7825.24（+1.72+0.02%） 米国債利回り 2年債 3.560（+0.018） 10年債 4.066（+0.046） 30年債 4.682（+