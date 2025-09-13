13日午前3時9分ごろ、鹿児島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は薩摩半島西方沖で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは2.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、鹿児島県の日置市です。【各地の震度詳細】■震度1□鹿児島県日置市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしていま