ＥＣＢ理事のナーゲル独連銀総裁は、追加利下げを実施した場合、中期的にインフレを２％に安定させるというＥＣＢの目標を危うくする恐れがあると述べた。 ナーゲル総裁は独紙に対し、ＥＣＢが前日の理事会で据え置きを決めた理由について、最新予測でインフレが目標と総じて一致していることが示されたためだと説明。その上で「さらなる利下げはこれを危うくする恐れがある」と語った。 「防衛費の増加や