13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円安の4万4470円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4768.12円に対しては298.12円安。出来高は7590枚となっている。 TOPIX先物期近は3133.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は26.99ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物