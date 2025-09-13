アイナ・ジ・エンドや上原ひろみらが出演した昨年のライブイベント「ＪＡＺＺＮＯＴＯＮＬＹＪＡＺＺ」の劇場版（１９日全国公開、ＷＯＷＯＷ配給）が１２日、ドルビーアトモス先行上映初日を迎え、ジャズドラマーの石若駿と音楽評論家の柳樂光隆氏が舞台あいさつに出席した。米バークリー音楽院に留学経験のある石若は、東京芸術大学音楽学部器楽科打楽器専攻への入学後に多彩なアーティストとコラボレーションを繰り広