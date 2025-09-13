NY株式12日（NY時間12:04）（日本時間01:04） ダウ平均45925.47（-182.53-0.40%） ナスダック22111.55（+68.48+0.31%） CME日経平均先物44520（大証終比：+40+0.09%） 欧州株式12日GMT16:04 英FT100 9283.29（-14.29-0.15%） 独DAX 23698.15（-5.50-0.02%） 仏CAC40 7825.24（+1.72+0.02%） 米国債利回り 2年債 3.566（+0.025） 10年債 4.078（+0.057） 30年債 4.700